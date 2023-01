Piłka nożna. Wiosna rozpoczyna się w... styczniu. Pogoń kursem na Łódź

W sobotę o godz. 17.30, występujący w PKO BP Ekstraklasie, piłkarze Pogoni Szczecin rozegrają swój pierwszy oficjalny mecz Anno Domini 2023. W pierwszym pojedynku rundy wiosennej w walce o ligowe punkty portowcy w Łodzi zmierzą się z miejscowym Widzewem, a będzie to mecz trzeciego i czwartego zespołu w tabeli.

Czy Pogoń po jesieni jest trzecia czy czwarta? Pytanie tylko pozornie jest proste. Niektórzy umieszczają szczecinian na podium, a inni tuż za nim. Problem w tym, że obie drużyny mają tyle samo punktów, lecz portowcy są lepsi w bezpośrednim pojedynku (na Twardowskiego w lipcu wygrali 2:1), ale mają gorszy bilans bramek. Na koniec rozgrywek - co jest oczywiście najważniejsze - liczyć się jednak będą bezpośrednie mecze, a nie bramki. Załóżmy więc przykładowo, że w Łodzi padnie remis, a później obie drużyny będą miały identyczne osiągnięcia i zakończą sezon z taką samą ilością punktów. Jeśli przy układaniu tabeli brać będziemy pod uwagę stosunek bramek, to po wszystkich kolejkach będzie prowadził Widzew i dopiero po ostatniej serii gier Pogoń go wyprzedzi. Takie tabele po poszczególnych kolejkach będą więc mylące i wprowadzające w błąd. Rzetelniejszym rozwiązaniem jest więc uwzględnianie bezpośrednich pojedynków w każdej fazie rywalizacji i tak właśnie czynimy, umieszczając Dumę Pomorza na III miejscu.

Zimą w naszej drużynie zaszło sporo zmian. Odeszli: Jean Carlos Silva (Raków Częstochowa), Jakub Bartkowski (Lechia Gdańsk) i ostatnio Kamil Drygas (Miedź Legnica ). Słychać też o kolejnych ewentualnych rozstaniach: Luís Mata (Hapoel Beer-Szewa), Bartłomiej Mruk (Zagłębie Sosnowiec) i Hubert Sadowski (Stomil Olsztyn). Już pod koniec ubiegłego roku przybyli dwaj zagraniczni boczni obrońcy: Grek Leonárdo Koútris (Olympiakós Pireus) i Szwed Linus Wahlqvist (IFK Norrköping). W grudniu w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego" dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk zapowiadał jeszcze jeden spektakularny transfer stopera, a przed Bożym Narodzeniem trener Jens Gustafsson zapowiadał, że w styczniu dojdzie do transferów „w obie strony". Pojawiały się też głosy, że do Pogoni może trafić bramkostrzelny napastnik Musa Qurbanly z Karabachu Agdam (Azerbejdżan). Tymczasem w styczniu odeszło trzech piłkarzy, a nikt nie doszedł. Co prawda okienko transferowe jest jeszcze otwarte, ale nowy zawodnik niemal zawsze potrzebuje trochę czasu, by wkomponować się w zespół...

- Oprócz bocznych obrońców staraliśmy się też pozyskać stopera, który byłby lepszy od obecnych, ale na razie próby się nie powiodły, między innymi z Portugalczykiem Edgarem Iem - powiedział D. Adamczuk. - Nie spieszymy się jednak, bo trójka naszych środkowych obrońców jest w dobrej formie. Okienko transferowe w Polsce zamyka się 28 lutego, a w wielu krajach już 31 stycznia i to jest nasza szansa! Latem kontrakty z Pogonią kończą: Luís Mata, Michał Kucharczyk, Alexander Gorgon, Kóstas Triantafyllópoulos i Luka Zahovič. Z reprezentantem Słowenii chcemy przedłużyć umowę. Przyszłość Greka pokaże czas. Występy kontuzjowanego w Grecji Kucharczyka i wracającego do zdrowia po bardzo długiej przerwie ale z młodzieńczą energią Gorgona, będziemy bacznie obserwować...

Na razie do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, oprócz Koútrisa i Wahlqvista, zgłoszeni zostali dwaj młodzieńcy: reprezentant Polski do lat 16 Adrian Przyborek (skrzydłowy przyszedł na świat 1 stycznia 2007 roku w Koszalinie i jest wychowankiem miejscowego Bałtyku) oraz 21-letni Dawid Rezaeian urodzony 26 czerwca 2002 roku w Stargardzie (przygodę z piłką zaczynał w Błękitnych, skąd trafił do Akademii Lecha Poznań, a w 2018 roku przeniósł się do Akademii Pogoni).

Portowcy przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli już w grudniu w Szczecinie, a później po świąteczno-noworocznej przerwie, kontynuowali je na własnych obiektach oraz na zgrupowaniu w tureckiej miejscowości Belek, gdzie rozegrali trzy zwycięskie sparingi (z Petrolulem Ploieşti 2:1, FCSB Steauą Bukareszt 2:0 i Karabachem Agdam 4:2). Niestety, przygotowania okupione zostały kilkoma kontuzjami...

Przejdźmy teraz do przymiarek z ustalaniem składu na sobotni mecz. Nieco kłopotów może mieć trener Pogoni Jens Gustafsson. Poza drużyną pozostają ciągle z powodu ciężkich kontuzji wiązadeł krzyżowych Kacper Smoliński i Stanisław Wawrzynowicz. W efekcie kłopotów zdrowotnych przedwcześnie obóz w tureckim Belek musiał opuścić Michał Kucharczyk, a swoje problemy ma również Linus Wahlqvist, który doznał urazu w meczu testowym z FCSB i z Widzewem nie zagra. Dobra informacja jest taka, że w zajęciach drużynowych uczestniczą już lżej kontuzjowani w Turcji: Wahan Biczachczjan, Marcel Wędrychowski oraz Adrian Przyborek. Kontuzje nie są jednak jedynym zmartwieniem. W Łodzi z powodu uzbierania czterech żółtych kartek w sezonie, nie zagra Mateusz Łęgowski. Zagrożeni pauzami kartkowymi w kolejnych meczach są w naszym zespole z kolei: Mariusz Fornalczyk, Kóstas Triantafyllópoulos i Sebastian Kowalczyk, który przedłużył kontrakt z Pogonią, lecz ma zgodę na zagraniczny transfer.

W ekipie Widzewa, prowadzonej przez trenera Janusza Niedźwiedzia, z urazami zmagają się Martin Kreuzriegler oraz Kristoffer Normann Hansen. Obaj w ostatnich dniach pracują indywidualnie i trudno przewidzieć, czy będą do dyspozycji swojego sztabu szkoleniowego na sobotnią rywalizację z Pogonią. Pozostali piłkarze w drużynie 4-krotnych mistrzów Polski są zdrowi i żaden z nich nie będzie musiał pauzować z powodu kartek.

(mij)

W 18. kolejce grają

PIĄTEK

Miedź - Radomiak (1:1) 18.00

Stal - Lech (2:0) 20.30

SOBOTA

Warta - Raków (0:1) 15.00

Widzew - POGOŃ (1:2) 17.30

Śląsk - Zagłębie (0:0) 20.00

NIEDZIELA

Piast - Jagiellonia (0:2) 12.30

Legia - Korona (1:1) 15.00

Lechia - Wisła (0:3) 17.30

PONIEDZIAŁEK

Cracovia - Górnik (2:0) 19.00

Tabela po 17 kolejkach

1. Raków Częstochowa 41 35-12 13 2 2

2. Legia Warszawa 32 24-19 9 5 3

3. POGOŃ Szczecin 29 29-25 8 5 4

4. Widzew Łódź 29 22-17 9 2 6

5. Wisła Płock 28 29-24 8 4 5

6. Lech Poznań 28 20-15 8 4 4

7. Stal Mielec 27 25-22 8 3 6

8. Warta Poznań 25 18-16 7 4 6

9. Cracovia Kraków 25 18-12 7 4 6

10. Radomiak Radom 23 21-23 7 2 8

11. Śląsk Wrocław 21 17-22 5 6 6

12. Górnik Zabrze 20 26-28 5 5 7

13. Jagiellonia Białystok 18 25-26 4 6 7

14. Lechia Gdańsk 17 18-30 5 2 10

15. Zagłębie Lubin 17 13-27 4 5 8

16. Piast Gliwice 16 18-22 4 4 9

17. Korona Kielce 13 17-26 3 4 10

18. Miedź Legnica 12 18-27 3 3 10