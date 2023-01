Piłka nożna. Tylko remis czy aż punkt na inaugurację wiosny przez Pogoń?

Na inaugurację piłkarskiej wiosny w PKO BP Ekstraklasie, szczecińska Pogoń choć trzykrotnie obejmowała prowadzenie, podzieliła się w Łodzi punktami z tamtejszym Widzewem, który miał dwie poprzeczki i słupek, a remis uratował rzutem karnym w ostatniej sekundzie.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 3:3 (0:1); 0:1 Kamil Grosicki (20), 1:1 Bartłomiej Pawłowski (67), 1:2 Sebastian Kowalczyk (75), 2:2 Ernest Terpiłowski (79), 2:3 Luka Zahovič (86), 3:3 Martin Kreuzriegler (90+5 karny).

Widzew: 26. Henrich Ravas - 7. Mato Miloš (46, 23. Paweł Zieliński), 95. Patryk Stępiński, 5. Serafin Szota, 4. Mateusz Żyro (83, 33. Martin Kreuzriegler), 92. Fábio Nunes (87, 14. Andrejs Cigaņiks) - 13. Ernest Terpiłowski (87, 29. Łukasz Zjawiński), 25. Marek Hanousek, 10. Juliusz Letniowski (79, 22. Dominik Kun), 19. Bartłomiej Pawłowski - 9. Jordi Sánchez.

Pogoń: 1. Dante Stipica - 41. Paweł Stolarski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 32. Leonárdo Koútris - 15. Marcel Wędrychowski (67, 27. Sebastian Kowalczyk), 8. Damian Dąbrowski, 7. Rafał Kurzawa, 22. Wahan Biczachczjan (59, 10. Luka Zahovič), 11. Kamil Grosicki (82, 17. Mariusz Fornalczyk) - 9. Pontus Almqvist (82, 20. Alexander Gorgon).

Czerwona kartka: Kóstas Triantafyllópoulos (po meczu). Żółte kartki: Fábio Nunes - Zech. Sędziował: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 17 680.

Portowcy dominowali w pierwszej połowie (choć oficjalne statystyki tego nie potwierdzały, więc warto by się dowiedzieć jak one są sporządzane...), ale po przerwie lepsi byli łodzianie i mecz zakończył się podziałem punktów.

Do Łodzi pojechało aż 900 szalikowców Pogoni i "mówiło się na mieście", że może się to skończyć tzw. zgodą z Widzewem, którego kibice w lipcu ubiegłego roku na Twardowskiego siedzieli w młynie razem z fanami Pogoni, ale przyjaźń widzewian z Wisłą Kraków, a szczególnie z Ruchem Chorzów, jest trudna do zaakceptowania przez najwierniejszych szczecinian...

(mij)

Więcej o meczu wkrótce, a szczegóły, statystyki i opinie w poniedziałkowym "Kurierze".