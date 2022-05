Nowe artefakty w Forcie Gerharda

Noże sygnowane znakiem Reichsmarine, czyli Marynarki Wojennej Republiki Weimarskiej, trafiły do kolekcji Fortu Gerharda w Świnoujściu. Przedmioty tego typu są rzadkie. Traktat wersalski pozwalał na utrzymywanie Niemcom niewielkiej armii, co miało również przełożenie na liczbę produkowanych przedmiotów codziennego użytku dla żołdaków.

Żołnierskie życie to nie tylko karabiny, armaty i mundury. Dla kolekcjonera wyjątkową gratką są również meble, koce, grzebienie, szczotki do butów, opakowania od pasty do zębów czy książki z garnizonowej biblioteki oraz listy sygnowane nazwą jednostki.

- Od lat systematycznie uzupełniamy naszą kolekcję o tego typu przedmioty. Są one naprawdę nie mniej ciekawe niż samo uzbrojenie. Tym bardziej że w armii pruskiej i niemieckiej od zarania dziejów istniał zwyczaj sygnowania niemal każdego przedmiotu, który miał trafić do żołnierzy -

...