Teraz przymkną ul. Dworcową

Od piątku, 3 czerwca, ekipy drogowców z ZUE S.A. i spółek podwykonawczych, zaanektują pod tzw. rewolucję torową, czyli przebudowę kolejny fragment centrum miasta. Tym razem będzie on niewielki i z punktu widzenia komunikacyjnego dotąd nieistotny, ale za to bywa ważny z perspektywy kierowców. Chodzi o jednokierunkowy odcinek ul. Dworcowej między jej skrzyżowaniem z ul. św. Ducha do wysokości skrzyżowania z ul. Nową przy nieczynnej fontannie na rogu skweru pl. Tobruckiego. Z początkiem pierwszego weekendu tego miesiąca zmotoryzowani przez dłuższy czas tam nie zaparkują. Ruch kołowy zostanie zablokowany i trzeba będzie omijać ten rejon.

Roboty drogowo-torowe, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, teletechniczne, elektryczne trwają wszędzie tam, gdzie to możliwe na nadodrzańskiej trasie w kierunku Pomorzan od ul. Nabrzeże Wieleckie i na samej pętli na styku ulic Budziszyńskiej i Smolańskiej. Wykonywane są m.in. fundamenty pod budynek socjalny w obrębie wyspy dotychczasowej pętli tramwajowej, są też gotowe fundamenty pod słupy sieci trakcyjnej w liczbie 30, cały teren nowej pętli uzbrajany jest w nową infrastrukturę, w tym w systemy odwodnienia i kanalizacji oraz kable energetyczne.

Chociaż - o czym już informowaliśmy - niespodzianek w ziemi tam nie braku, to kontynuowane są też prace w samej ul. Kolumba, a najbardziej na niej widać ich postęp na fragmencie w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, gdzie rozpoczęło się spawanie termitowe pierwszych elementów nowego układu torowego z rozjazdami i najazdami w rejonie przystanku.

- Jak przekazuje wykonawca – firma ZUE - te kolizje, które zostały odkryte na początku, są już przebudowywane. Pracownicy powoli czyszczą teren do stanu, w którym będzie można przystępować do prac drogowo-torowych. Aby dokładnie sprawdzić co kryje się pod ziemią i przyspieszyć proces ewentualnego usuwania kolizji w innych miejscach, w najbliższych dniach zamknięty zostanie kolejny odcinek - zapowiada Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskiego.







Jak wyjaśnia, w ramach tego etapu wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego w ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Ducha do skrzyżowania z ul. Nową.

Dlatego od piątku (3 bm.) będzie tam obowiązywał obustronny zakaz zatrzymania się pojazdów. A w nocy z piątku na sobotę nastąpi zamknięcie przejazdu ulicą Dworcową z zachowaniem go ul.św. Ducha oraz dojścia do przyległych budynków. ©℗

(M)