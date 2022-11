Niepełnosprawni pracownicy się skarżą

Pracują zdecydowanie więcej niż powinni i się skarżą: na nieprzestrzeganie swoich praw, na dłuższe niż przewiduje to prawo godziny pracy, na niedostosowane do ich potrzeb warunki w miejscu zatrudnienia, a nawet mobbing. Osoby z niepełnosprawnościami, choć są pożądanymi pracownikami, wcale nie mają lekko.

Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom tylko w tym roku trafiło ponad 50 skarg od osób niepełnosprawnych.

- Jest ich jest więcej niż w ubiegłych latach, ale trudno ocenić, czy to oznacza wzrost skali problemu. Skargi do nas bardzo rzadko przekładają się na konkretne interwencje, bo zwykle zgłaszający sygnalizuje problem, ale nie chce, byśmy rozmawiali z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy bezpośrednio z pracodawcą z powodu lęku o utratę pracy - stwierdza Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. - Inna sprawa to bardzo subiektywny charakter skarg, gdy np. osoba czuje się dotknięta obraźliwym sformułowaniem, ale nie potrafi tego udowodnić np. nagraniem.

Szczególne uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością

