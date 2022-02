„Niemcy straciły moralne prawo do przewodzenia Europie”

Rozmowa z dr. Wojciechem Lizakiem, właścicielem Muzeum Polskiego Szczecina

- Twierdzi pan, że to, co się teraz dzieje na Ukrainie, może mieć poważne konsekwencje dla Szczecina.

- Wystarczy posłuchać tego, co mówił Władimir Putin. W przemówieniu poprzedzającym atak na Ukrainę wyrysował nową mapę Europy i przedstawił projekt nowej architektury bezpieczeństwa. Współczesne granice uznał za nienaturalne. Zasugerował, że Polska powinna zająć część Ukrainy, a etnicznie niemieckie ziemie, czyli te, które zostały włączone do Polski po II wojnie światowej, powinny wrócić do Niemiec.

- To absurd.

- Tak się wydaje w tej chwili. Ale pomysł, że Putin napadnie na Ukrainę też przez długi czas wydawał się absurdalny. Idea powrotu Szczecina do Niemiec nie jest nowa. Rozważano ją w kręgu Nikity Chruszczowa. Łączyła się z zięciem Chruszczowa, Aleksiejem Adżubejem. Szczecin miał wrócić do Niemiec, w zamian za to Polska zajęłaby obwód kaliningradzki. Jednak Polacy mocno sprzeciwili się temu pomysłowi.

- Ani Polacy nie mają roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, ani Niemcy wobec Polski.

- Putin

