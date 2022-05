Nie tylko pieniądze się liczą. W Szczecinie jest lepiej niż średnio w kraju

Młodzi ludzie planujący karierę zawodową zwracają uwagę na o wiele więcej czynników niż tylko na wynagrodzenie - to jeden z wniosków z najnowszego badania „Student w pracy" przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Oprócz pieniędzy liczą się też elastyczne godziny pracy oraz możliwość realizowania swoich pasji.

- Doświadczenia niemal dwudziestu lat Programu Kariera pokazują wyraźnie, że firma zyskuje przewagę, jeśli zaoferuje stażystom atrakcyjne wynagrodzenie. To jednak nie wystarczy. Potrzebny jest także przemyślany i konsekwentny program stażu, a także szersza perspektywa biznesowa - wtedy możemy być pewni sukcesu: pozyskania talentów i wyłuskania „perełek". Staż nie polega dziś na parzeniu kawy i robieniu ksero. Realne obowiązki i powierzanie konkretnych zadań czy możliwość bliskiej współpracy z członkami zarządu jako mentorami to solidne przygotowanie nowego pracownika. Co czwarty stażysta naszego programu kontynuuje współpracę z firmą. Pozostali zaś to nieocenieni ambasadorzy marki, promujący firmę wśród innych potencjalnych kandydatów - mówi Marian

...