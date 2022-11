Nie bądź obojętny. Bezdomnym z pomocą

;/

2022-11-24 16:49:33

Osoby potrzebujące mogą w każdy czwartek udać sie na plac Tobrucki -Szczecinski Tydzien Ubogich akcja zupa , tam dostaną ciepła zupę, jedzenie itd. warto to przekazać jesli spotkamy takie osoby, lub co niedziele na Wyzwolenia obok Oxygen-akcja food not bombs ,niestety skala ubóstwa się powiększa ,każdy też może pomóc wirualnie klikając na stronach typu www.poomoc.pl czy pajacyk.pl