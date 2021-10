Najpierw manewr okrążający, potem pełne zwycięstwo

Z profesorem Bogusławem MACHALIŃSKIM, rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, rozmawia Alan SASINOWSKI

- W ubiegłym tygodniu PUM uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach?

- Będziemy kontynuować nasz dotychczasowy kierunek rozwoju, realizować przedsięwzięcia infrastrukturalne, ale mamy też nowe ambitne plany na przyszłość. Największe jednak wyzwanie to ewaluacja, czyli ocena przeprowadzona przez resort nauki wszystkich dyscyplin naukowych na wszystkich polskich uczelniach. My, jako kadra PUM, reprezentujemy trzy dyscypliny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i farmację. Bardzo nam zależy, żeby wypaść dobrze. Zły wynik zamyka bowiem możliwości szkolenia studentów i promocji kadry akademickiej. Bardzo dobry pozwala ubiegać się o status uczelni badawczej - a to dla nas strategiczny cel.

- Przewiduje pan problemy?

- Jest pewne zagrożenie. 80 procent parametrów to parametry obiektywne. Tu możemy w sposób przejrzysty wykazać naukowe osiągnięcia naszej kadry. Jednak 20 procent to parametry subiektywne, na przykład

...