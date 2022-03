Naciągacze pod kołobrzeską latarnią. Dają wygrać 100-200 zł, a potem nie mają litości

To widok codzienny na nadmorskiej promenadzie przy latarni morskiej w Kołobrzegu. Od wielu miesięcy teren ten okupują oszuści namawiający turystów i kuracjuszy sanatoryjnych do gry w trzy krążki, kubki czy też w cukierki. Niestety, są naiwni, którzy dają się na to nabrać, zapominając, że w tę grę nie można z oszustami wygrać.

Grupa naciągaczy liczy ok. 9-10 osób. Są także czujki ostrzegające przed policjantami, naganiacze (m.in. facet z siwą bródką) i udający graczy. Charakterystyczną osobą jest młoda kobieta w koku i białych sportowych butach, która najczęściej zaczyna grę. Podchodzi do mężczyzny, który na kuble na śmieci ma ustawioną tekturę, na której miesza cukierki. Czyni to powoli, tak by zainteresować przechodzące osoby. Niektórzy z ciekawości stają i trafnie zgadują, ile jest cukierków po zakończonym wymieszaniu (raz są kładzione, potem kilka znika i pojawiają się nowe), które na finał zakrywane są inną tekturką. Czasami mieszane są trzy czarne krążki, z których jeden ma biały spód. Przypadkowi przechodnie dają się niekiedy wciągnąć w grę i prawidłowo zgadują, ile jest

...