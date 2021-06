Nabici w „Domy nad Miedwiem”

Ach, jakie to miało być piękne osiedle w europejskim stylu! Miały powstać cuda-niewidy: „sklepy, gabinety odnowy biologicznej oraz SPA, fryzjer, solarium, sauny oraz inne atrakcje, które w znaczący sposób podwyższą prestiż lokalizacji osiedla Europejskiego oraz zdecydowanie wpłyną na komfort mieszkania w ramach naszej inwestycji" - można było przeczytać w ofercie stargardzkiej spółki „Domy nad Miedwiem", która zachęcała w 2018 roku do nabywania działek w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie.

Inwestor zapewniał, że powstaną ulice dojazdowe do domów z kostki betonowej wraz z poboczem i chodnikami. Nie wspomnę o latarniach i zieleni. „Dla podniesienia walorów estetycznych zostaną nasadzone rośliny ozdobne w pasach zieleni ulic osiedlowych" - to kolejna obietnica bez pokrycia spółki, która dziś schowała się przed oszukanymi ludźmi i wierzycielami. Cała infrastruktura drogowa miała być skanalizowana, a domy podłączone do przepompowni, która przesyłać miała ścieki do kanalizacji gminnej. Całość monitorowana.

Zamiast 276 domków stoi dziś dziesięć, których właściciele nie

...