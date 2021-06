Na wakacje z „paszportem covidowym”. Sposób na uniknięcie problemów na granicach

Nadchodzą wakacje, już drugie od wybuchu pandemii COVID-19. Jak bezpiecznie podróżować, jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą? Co to jest „paszport covidowy" i jak go uzyskać? Spróbujemy udzielić odpowiedzi na te pytania.

Na szczęście w Europie fala zachorowań opada, rządy krajów europejskich rezygnują z części rygorów, władze starają się usprawnić ruch turystyczny. Wiadomo: dla wielu z nich turystyka jest ważną gałęzią gospodarki, są też kraje potrzebujące pracowników sezonowych. Ale nie oznacza to, że wszędzie można wjechać bez problemów, a rygory już nie obowiązują.

Najważniejszym ułatwieniem w podróży może być posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID (EU Digital Covid Certificate). To standardowy dokument, który od 1 lipca będzie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i ma zwalniać ozdrowieńców i osoby zaszczepione z obowiązku wykonywania testów przed przekroczeniem granicy lub kwarantanny po jej przekroczeniu.

W Polsce już teraz jest bezpłatnie wydawany osobom, które:

- są w pełni zaszczepione, czyli przyjęły dwie dawki szczepienia lub szczepionkę

...