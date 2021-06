Kij czy marchewka. Paszporty szczepionkowe staną się normą?

Wprowadzenie tzw. paszportów covidowych obserwatorzy zapowiadali już na początku pandemii w Europie w 2020 roku. Prognozowali, że bez nabycia odporności - po przechorowaniu lub zaszczepieniu - przedsiębiorcy mogą niechętnie zatrudniać pracowników, mogą też być problemy z przemieszczaniem się po świecie. Dyskusja na ten temat trwa, a polskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że dostępny jest już Unijny Certyfikat COVID, zwany „paszportem szczepionkowym", który np. umożliwia Europejczykom wyjazdy na wakacje. W sprawie wypowiedzieli się również szczecińscy politycy.

W ubiegłym tygodniu Przemysław Słowik, radny Szczecina i współprzewodniczący Partii Zieloni (Koalicja Obywatelska) ogłosił swoją receptę na zmobilizowanie opornych do przyjęcia szczepionki. Tak napisał w interpelacji do prezydenta Szczecina: „Sugerując tylko część rozwiązań, możemy zachęcić pracowników jednostek samorządowych do szczepień, poprzez zaoferowanie dodatkowego dnia wolnego, specjalnie na szczepienie. Może to być również dodatkowa gratyfikacja w postaci jednorazowej premii. Dla mieszkańców naszego miasta dodatkowym

