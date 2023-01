Na rynku pracy specjalistów nie będzie załamania

fachmany

2023-01-12 17:18:47

Jak miałbym pójść na rozmowę o pracę do takich Punuf z brodami to bym się zastanawiał czy to rekrutacja dla Klubu gdzie panowie lubią panuf czy wyjazd do Amsterdamu. Fachowca w kombinezonie z dyplomem inżyniera , który szuka fachowców nie widać