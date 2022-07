Na naprawę czekaj tatka latka, czyli… windy unieruchomione w urzędniczych trybach

O wyjątkowo awaryjnych windach przy kładce na wysokości przystanków na trasie tramwajów nad ul. Hangarową w Szczecinie pisaliśmy już zimą 2020 roku. Wtedy jeszcze nie wszystkie były wyłączone z użytku. Dwie z nich nie działają już od przeszło trzech lat. Od unieruchomienia pozostałych dwóch dźwigów kolejną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego minęły ponad dwa lata. I tak w komplecie wciąż czekają na naprawy. A widoki, że rychło ich się doczekają, są wciąż mgliste.

Ekspertyzy na zlecenie magistratu zostały wykonane, wiadomo co trzeba zrobić, ale nadal konkretów brak gdy chodzi o to, ile na ich remont trzeba będzie wydać, kto koszty przywrócenia ich do stanu używalności pokryje, ani tym bardziej kiedy znów będą sprawne, czyli korzystanie z nich stanie się bezpieczne.

- Zgodnie z przepisami dźwigi osobowe poddawane są corocznym badaniom. W przypadku dźwigów o numerach N3124003691 oraz N3124003692 UDT przeprowadził badania w maju 2019 roku, a w przypadku dźwigów o numerach N3124003690 oraz N3124003693 w maju 2020 roku. Wykazały one nieprawidłowości skutkujące decyzją wstrzymującą

...