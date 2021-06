Na nadmorskiej „trójce”. Stacji paliw mniej, a ceny wyższe

Jadąc nad morze, nawet ze Szczecina, warto pamiętać o zatankowaniu paliwa, gdyż na liczącej prawie 100 km trasie ceny benzyny i oleju napędowego są znacznie wyższe niż w mieście. Na nadmorskiej S3 jest mało stacji paliwowych, a niektóre z nich zostały odcięte od powstałej niedawno drogi i aby do nich dojechać, trzeba stracić nieco czasu.

W centrum Szczecina cena za litr benzyny waha się od 5,44 do 5,65 zł za litr. Olej jest tańszy o 10 groszy. Wyjeżdżając z miasta ulicą Krygiera, trafiamy na stację Auchan, która sprzedawała w weekend benzynę 95 (dowożoną z rafinerii w Schwedt) za 5,28 zł, a olej napędowy o 10 groszy taniej.

Jadąc w stronę morza trasą S3 najbliższą stację paliw, koncernu Shell, spotykamy przed zjazdem na Gdańsk. Tu płacimy już więcej: benzyna 5,64 za litr, a ON 5,59 zł. Następna stacja Orlenu jest w Babigoszczy, ale aby do niej wjechać trzeba nieco zjechać z trasy i wjechać, do tej miejscowości. Nie informuje o tym jednak żadna tablica, więc większość kierowców mija ją i nie może doń wjechać, bo stoją bariery energochłonne. To w wyniku budowy nowej drogi szybkiego

...