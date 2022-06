Na czym buduje się europejskość? Renesans zainteresowania „Solidarnością”

Przeżywamy prawdziwy renesans zainteresowania szczecińską „Solidarnością" i coraz wyraźniej widać, jakim błędem naszego miasta było to, że nie postawiło na budowę tożsamości na tej właśnie tradycji - uważa Wojciech Lizak, właściciel Muzeum Polskiego Szczecina. Gdy podczas ostatniej aukcji sprzedawał grafiki i znaczki znanego szczecińskiego działacza „S" Jana Tarnowskiego, spotkało się to z międzynarodowym odzewem. Cały dochód ze sprzedaży tych obiektów zasili fundusz pomocy Ukrainie.

- Jan Tarnowski tworzył znaczki „Solidarności" wzorowane na znaczkach Poczty Polskiej podczas swojego internowania najpierw w zakładzie w Goleniowe, potem w Wierzchowie - opowiada W. Lizak. - Tarnowski to inżynier, ale niezwykle uzdolniony plastycznie. W tych znaczkach nawiązywał do powstania warszawskiego, była seria z Madonnami. Gdy go zapytałem o jego wynagrodzenie za te znaczki, powiedział, że dawno temu dał słowo, że nie będzie na tym zarabiał i ma zamiar tego słowa dotrzymać. Dlatego zdecydowaliśmy, że cały dochód z aukcji tych przedmiotów zostanie przeznaczony na pomoc dla Ukrainy.

Tą spuścizną,

...