Na celowniku Krzysztofa Rutkowskiego. Pieniądze wpłacili, domu nadal nie mają

Nieuczciwy przedsiębiorca budowlany oferuje usługi deweloperskie i budowę domów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zawiera z klientami umowy, inkasuje od nich zapłatę, rozpoczyna inwestycję i jej nie kończy. A na finał znika jak kamfora.

Dla tych, którzy powierzyli mu swoje pieniądze, bywa, że oszczędności życia, staje się nieuchwytny, a oni pozostają bez domu, który wcześniej zobowiązał się im wybudować. Firmę postanowił wziąć na cel Krzysztof Rutkowski po zgłoszeniu się do jego biura przez jedną z poszkodowanych. I apeluje do innych, by zgłaszali się do niego w podobnych sprawach.

- Do takich jak ta sytuacji zaczyna dochodzić coraz częściej. Zdarzają się one nie tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale na terenie całej Polski. Wyłudzenia, oszustwa i usługi, które są związane z branżą budowlaną, to przykłady, w których jak w soczewce można prześledzić cały ten proceder. Ofiarami padają inwestorzy, którymi są osoby prywatne, szukają firm na rynku jako wykonawców i okazują się to później partnerzy niesolidni, nierzetelni, a co gorsza w dodatku nieuczciwi,

...