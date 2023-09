Mozaika: nie tylko kawiarnia. Śródmiejskie miejsce spotkań i działań twórczych

Mozaika to nie tylko kawiarnia, ale miejsce gdzie można się spotkać ze znajomymi lub wziąć udział w warsztatach. Fot. Filip ĆWIK

Z pozoru wydaje się, że to kolejna, minimalistycznie i estetycznie zaaranżowana kawiarnia. Mozaika, kolejny punkt na mapie Śródmieścia, to jednak coś znacznie więcej. Jej właścicielki mówią o niej, że jest to przede wszystkim miejsce spotkań, działań twórczych i warsztatów.

Miejsce tworzone jest przez trzy kobiety i trzy różne firmy, które od kilku lat aktywnie działają na lokalnym rynku: Meraki Anny Szymańskiej, Same Plusy Moniki Kreft i TOSKA ceramica Dominiki Kuleszy-Żolik. Pierwsza zajmuje się gastronomią: piecze ciasta i tarty, organizuje warsztaty żywieniowe. Biżuteria i minimalistyczne wyposażenie wnętrz to zajęcie Moniki Kreft. Z kolei TOSKA ceramica, jak wskazuje sama nazwa, organizuje i prowadzi warsztaty z ceramiki. Wybrane produkty Dominiki Kuleszy-Żolik można też kupić na miejscu.

- Każda z nas wnosi coś innego do Mozaiki - mówią.

Podstawową działalnością

