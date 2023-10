Mieszkańcy i działkowcy odetchną z ulgą

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby składowisko zostało unieszkodliwione jak najszybciej – zapewnia miasto. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Włodarze Stargardu dostali zielone światło na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, które od kilku lat znajduje się przy ul. Na Grobli.

To dobra wiadomość dla stargardzian, którzy od kilku lat walczą o usunięcie toksycznych substancji, zlokalizowanych niedaleko ich domostw oraz ogrodowych działek, na których uprawiają warzywa. To mieszkańcy ulic Na Grobli i Bydgoskiej, mieszkający najbliżej składowiska. Odpady znajdują się na terenie zarządzanym przez firmę Trans - Masz przy ul. Na Grobli 4. W lipcu i sierpniu tego roku po kolejnych interwencjach mieszkańców, oględziny miejsca kolejny raz przeprowadzili pracownicy szczecińskiego WIOŚ.

„Oględziny potwierdziły fakt nielegalnego magazynowania tam odpadów o masie ok. 150 Mg (wg szacunku z 2.08.2023 r.), substancja wodno-oleista, odpady typu granulat (133 mauzery poj. 1000 l, 22 kanistrów poj. 30 l, 25 beczek poj. ok. 200 l, 5 big-bagów poj. ok. 500 kg) i 2 mauzery uszkodzone umieszczone w wannie zabezpieczającej wyciek" - informował nas niedawno o stanie składowiska Michał Ruczyński, rzecznik prasowy

