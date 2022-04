Między Łasztownią i Kępą Parnicką. Nowego mostu coraz więcej

Drogowcy ze spółki Niwa Szczecin nie zwalniają tempa prac przy przebudowie mostu nad Kanałem Zielonym, który łączy wyspy Łasztownię i Kępę Parnicką na szczecińskim Międzyodrzu. Jeszcze tej jesieni powinien być w pełni ponownie przejezdny.

Choć swymi rozmiarami konstrukcja jest niewielka, to bardzo istotna z punktu widzenia komunikacyjnego dla tego obszaru, bo pozwala na dojazd do wielu znajdujących się w tej okolicy firm, w tym do pobliskiej bazy autobusowej PKS. A wkrótce stanie się też jedyną przeprawą lądem do pobliskich terenów inwestycyjnych nad Odrą Zachodnią, gdzie ze swoimi inwestycjami mieszkaniowymi ruszyli już jakiś czas temu deweloperzy.

Most Zielony w swym dotychczasowym kształcie nie zniknie w całości. Jak już informowaliśmy, pozostają jego stare filary od strony przyczółków, które posłużą jako podpory nowej konstrukcji. Do marca zdemontowana została do połowy szerokości

