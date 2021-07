Medycy wykonują blisko dwa razy więcej badań. Pracownia Endoskopowa na piątkę!

W wyposażonej w nowoczesny sprzęt Pracowni Endoskopowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu medycy wykonują prawie dwukrotnie więcej badań diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych dziennie niż wcześniej. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi, który placówka zakupiła dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego.

Przypomnijmy, że chodzi o projekt „Nowoczesna Pracownia Endoskopowa i Zabiegowa" w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Dzięki głosom mieszkańców placówka miała możliwość zakupienia czterech wideoendoskopów z nowoczesnym torem wizyjnym o rozdzielczości 4K: dwóch do badania górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz dwóch do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Są to aparaty służące do wykonywania badań diagnostycznych oraz profilaktycznych, a także do przeprowadzania zabiegów endoskopowych.

- Mamy możliwość m.in. usunięcia polipów, pobrania wycinków do badania

...