Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny. Szczecińska Kolej Metropolitalna ma być gotowa w ciągu 2 lat

Po repolonizacji firmy "Trakcja" Szczecińska Kolej Metropolitalna ma być ukończona w ciągu dwóch lat - takie deklaracje padły podczas zdalnego posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Pierwotna data ukończenia inwestycji, wrzesień przyszłego roku, jest nierealna.

- To nie tylko jedna z najważniejszych inwestycji dla Szczecina, ale i dla całego obszaru metropolitalnego – przypomniał poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący zespołu Arkadiusz Marchewka. - Jesteśmy jako parlamentarzyści województwa zachodniopomorskiego zaniepokojeni tym że prace nie postępują, a jeśli postępują, to postępują słabo. Wszyscy chcielibyśmy uniknąć zwrotu dotacji na realizację tego przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 512 milionów złotych. Gigantyczna kwota.

O opóźnieniu prac związanych z SKM mówi się od dawna. W ostatnich dniach nastąpił jednak zwrot akcji. Do gry w większym niż dotychczas zakresie ma wejść państwo.

- W ramach akwizycji podjęliśmy starania o wejście kapitałowe do spółki "Trakcja" jako Polskie Linie Kolejowe. "Trakcja", która kiedyś była spółką polską, została sprywatyzowana i oddana w ręce Hiszpanów, z roku na rok jest w coraz gorszej sytuacji finansowej, nie tylko na tym kontrakcie - powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Irenuesz Merchel. - Wejście kapitałowe pozwoli nam na przejęcie pełnej kontroli nad spółką. To typowa repolonizacja firmy, która kiedyś byłą polska i wraca do Polski. W ciągu najbliższych kilku tygodni będzie znaczny zastrzyk finansowy tak zwanego finansowania pomostowego dla "Trakcji". Bez niego spółka po prostu nie poradzi. Analizowaliśmy dwa scenariusze. Drugim było rozwiązanie umowy i wprowadzenie nowego wykonawcy. Praktyka pokazuje, że najwcześniej za 9 miesięcy mielibyśmy nowego wykonawcę.

Według prezesa PKP PLK jeśli w ciągu kilku tygodni roboty zostałyby wznowione, a jest na to duża szansa, SKM dałoby się ukończyć w 2 lata.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 27 maja 2021 r.

(as)