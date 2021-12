Magiczny czas. W domu pani Grażyny z Nowogardu czuć Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia, upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, to niezwykły czas spędzany na ogół w gronie najbliższych, rodziny, przy pięknie udekorowanych stołach pełnych smakowitych tradycyjnych potraw…

Jedna z naszych Czytelniczek - Grażyna Wojciechowska z Nowogardu - podkreśla także, że z pewnością jest to też najważniejsze wydarzenie kulinarne w roku. Jak zatem przygotować się do Wigilii i świąt, wyczekując tej jedynej w roku wyjątkowej kolacji wigilijnej i pierwszej gwiazdki?

- Wszędzie widać i czuć przygotowania do wigilijnej kolacji, w niemal każdym domu jest wiele pracy, bo wszystko musi być przygotowane. Świąteczna kolacja jest niezwykła i niepowtarzalna, a im bliżej Wigilii, tym większe pragnienie, by było wszystko zrobione ze starannością - mówi Grażyna Wojciechowska. - Przede wszystkim należy stosownie nakryć stół, najlepiej białym obrusem. Na stole powinny znaleźć się także opłatek, świeca oraz puste miejsce dla dodatkowej osoby, będące symbolem pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilijnego stołu.

A co pojawi się na stole pani

...