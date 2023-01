LNG z Port Arthur do Polski

PKN Orlen i Sempra Infrastructure podpisały długoterminowy kontrakt kupna-sprzedaży amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego. Umowa przewiduje odbiór 1 miliona ton LNG rocznie z terminalu skraplającego Port Arthur w Teksasie. Kontrakt przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i całego regionu. Uzgodniona ilość gazu pokrywa prawie 10 procent obecnego zapotrzebowania polskich odbiorców w ciągu roku.

- Kontrakt z Sempra Infrastructure to kolejny ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji PKN Orlen jako gwaranta bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego w tej części Europy - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Już w ubiegłym roku Stany Zjednoczone były jednym z głównych dostawców gazu do Polski. Poszerzając współpracę z amerykańskimi firmami, zwiększamy dywersyfikację i elastyczność naszego portfela importowego i zabezpieczamy dodatkowe wolumeny surowca, który będzie mógł być wykorzystany zarówno do zabezpieczenia potrzeb rynku krajowego, jak i rozwoju międzynarodowej działalności handlowej PKN Orlen.

Umowa pomiędzy Orlenem i Port Arthur LNG LLC, spółką należącą do

