Lepiej uważać. Odholują z „Głębokiego”

Kolejne miejsce w Szczecinie, w którym kierowcy będą parkować niezgodnie z przepisami, zostanie objęte regulaminem. Da to podstawy do nakładania opłat za odholowanie pojazdu, który utrudnia życie innym użytkownikom ruchu. Do listy takich miejsc już za kilka tygodni może dołączyć nowy parking typu Park&Ride przy węźle przesiadkowym „Głębokie".

- W związku z zakończeniem inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin i przekazaniem Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w celu udostępnienia do użytkowania kierowcom parkingu typu Park&Ride zlokalizowanego przy węźle przesiadkowym „Głębokie", niezbędne jest wprowadzenie zasad korzystania z ww. parkingu - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. - Przedmiotowy parking stanowić będzie ogólnodostępny obiekt.

Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych

...