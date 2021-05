Kwiat Jabłoni i eksperyment społeczny. Wkrótce wystąpią w Szczecinie

Takiego teledysku w Polsce jeszcze nie było! Nowy klip Kwiatu Jabłoni, do piosenki pt. „Przezroczysty świat", powstał bez konkretnego scenariusza, cała jego koncepcja została oparta na reakcjach ludzi. Ot, taki eksperyment społeczny. Premiera wideo odbyła się w minionym tygodniu na platformie YouTube. „Reakcje przechodniów nie były wyreżyserowane - wszystko co widzicie na teledysku jest wynikiem spontanicznych emocji" - zapewniają artyści. „Przezroczysty świat" to trzeci singiel promujący album formacji pt. „Mogło być nic". Grupa wystąpi w lipcu w Szczecinie, na tutejszej Łasztowni, w trakcie lokalnej odsłony ogólnopolskiej imprezy pn. „Letnie Brzmienia".

Teledysk jak reportaż o pandemii

Zespół Kwiat Jabłoni postawił w centrum Poznania przezroczysty kontener aranżując go na intymny i wypełniony ulubionymi przedmiotami pokój. Muzycy weszli do środka wieczorem i czekali, jak na taką sytuację zareagują ludzie. Podczas trwania wydarzenia, pod tamtejszym Teatrem Polskim, zespół i publiczność oddzielała szyba, co dobitnie ukazywało sytuację pandemiczną na świecie.

