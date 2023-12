Kto zarabia niemal 8 tysięcy złotych? Rosną pensje w Szczecinie i regionie

W Szczecinie i regionie najwięcej rekrutacji mamy w przemyśle, sektorach związanych z magazynami, logistyką i offshore, ale najlepiej wciąż płaci się w branży IT. Fot. Ryszard PAKIESER

Ponad 7 tysięcy brutto w regionie i niecałe 7700 złotych brutto w Szczecinie - takie średnie wynagrodzenie dla stolicy Zachodniopomorskiego oraz całego województwa wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Jednak Krakowa nie przebijemy - to właśnie mieszkańcy stolicy Małopolski zarabiają najwięcej w kraju, bo średnią wyliczono tu na poziomie 9,4 tys. złotych brutto. Zaraz za krakowianami są warszawiacy z przeciętnym wynagrodzeniem 9,2 tys. złotych.

W województwie zachodniopomorskim zarabia się coraz więcej, ale eksperci rynku pracy zwracają uwagę, że nasze pensje wciąż odstają od największych metropolii w Polsce.

- Rok 2023 był czasem, gdy nad przedsiębiorcami wisiało widmo recesji. Widać było, że pęd do rekrutacji w niektórych branżach zwolnił. Mimo to pensje nadal rosną, co należy uznać za trend pozytywny - tłumaczy Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy Idea HR Group.

W regionie również pękła magiczna bariera średniej pensji na poziomie 7 tysięcy złotych brutto.

- W Szczecinie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekracza już 7699 złotych, a w całym regionie jest to kwota nieco

...