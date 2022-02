Krwiodawcy kontra Bridgestone Stargard. Chcemy korzystać ze swoich praw!

Krwiodawcy zatrudnieni w Bridgestone Stargard żalą się, że obecna polityka firmy utrudnia im pomaganie potrzebującym. Krew mogą oddawać tylko w wybrane dni tygodnia. Tymczasem wtedy stargardzki punkt krwiodawstwa jest nieczynny.

- Firma, zezwalając nam na oddawanie krwi we wtorki i czwartki, wymusza na nas oddawanie krwi w Szczecinie - skarży się jeden z krwiodawców zatrudnionych w stargardzkiej fabryce Bridgestone. - Punkt krwiodawstwa działający przy ul. Staszica w Stargardzie jest czynny w poniedziałki i piątki.

Krwiodawca opowiada, że wcześniej nie było problemów. Przełożony po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wolnego zezwalał pracownikowi na oddanie krwi.

- Od tego roku jest inaczej - kontynuuje stargardzianin. - Dostaliśmy stosowną informację na działach od swoich przełożonych. Krew możemy oddawać tylko w te dwa wybrane dni. Jesteśmy zmuszeni jeździć na donacje do Szczecina. Firma, zezwalając nam na oddawanie krwi tylko we wtorki i czwartki, wydaje krwiodawcy jeden dzień wolny z racji oddania krwi. Pracujemy w systemie 4-brygadowym, 12-godzinnym. Oddając krew we wtorek bądź

...