Podwyżki premii nie dla wszystkich

W stargardzkiej fabryce Bridgestone, zatrudniającej ok. tysiąca osób, pracownikom przysługuje premia półroczna za brak zwolnień lekarskich. Nagroda jest przyznawana od trzech lat.

- Chciałbym zwrócić uwagę na praktyki stosowane przez jedną z największych fabryk w Stargardzie - napisał do redakcji „Kuriera Szczecińskiego" jeden z pracowników firmy Bridgestone. - W czasach pandemii dyskryminuje ona pracowników honorowo oddających krew i rodziców małych dzieci.

Szefostwo fabryki, przed okresem świątecznym, w trakcie pogłębiającej się inflacji, postanowiło zwiększyć dotychczasową premię tym, którzy nie korzystają ze zwolnień.

- Zwiększenie tej premii nie obejmie jednak osób honorowo oddających krew i korzystających z opieki na dziecko - żali się pracownik Bridgestone (dane do wiad. red.). - Informacja ta dotarła do nas 2 tygodnie przed terminem wypłaty premii. Nie mieliśmy więc żadnego wpływu na zmianę tej sytuacji. To dotknie wielu pracowników firmy, którzy chcą nieść pomoc i ratować życie innych ludzi. Poszkodowani również będą rodzice, którzy korzystają z opieki, by zająć się

...