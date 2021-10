Kropla krwi dała już szansę

Zachodniopomorskie w sierpniu dołączyło do programu przesiewowych badań genetycznych u noworodków w kierunku SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Do tej pory w naszym regionie przebadano 2600 noworodków. Dwa razy wyniki były pozytywne. U jednego dziecka już potwierdzono SMA. Od razu zostało objęte leczeniem, które da mu szansę na uniknięcie poważnych skutków tej choroby.

Obecnie wszystkie noworodki, które przychodzą na świat w zachodniopomorskich szpitalach, są objęte badaniami także w kierunku SMA. Pod warunkiem, że zgodzą się na to rodzice. Materiał pobierany jest (na miejscu, w oddziale noworodkowym) przy okazji wykonywania innych badań, więc nie stanowi dodatkowego obciążenia dla noworodka - na specjalną bibułkę pobiera się kilka kropel krwi z piętki noworodka, następie jest ona wysyłana do odpowiedniego ośrodka badań przesiewowych. W naszym regionie takim ośrodkiem jest Pracownia Badań Przesiewowych Noworodka Zakładu Medycyny Nuklearnej SPSK nr 1 PUM w Szczecinie (trafiają do niej także próbki od noworodków urodzonych w województwie lubuskim - dotyczy to Szpitala Wojewódzkiego w

