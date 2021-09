Ostatnia prosta w zbiórce na leczenie małej Ingi. Trwa festyn na Jasnych Błoniach

Na Jasnych Błoniach trwa festyn. Uczestnicy żegnają lato i jednocześnie wspierają małą Ingę, która choruje na SMA i potrzebuje bardzo drogiej terapii genowej. Brakuje jeszcze ok. 400 tysięcy złotych, a do zebrania było 9,5 miliona. Do końca zbiórki pozostały 4 dni. Jest duża szansa na sukces. Można jeszcze dziś dołączyć do zabawy i wsparcia Ingi.

Na miejscu są animacje, bańki mydlane, „fanty za piątaka”, dmuchane zamki, liczne stragany i Ingusiowy bazarek z pysznościami. W programie również: występy artystyczne, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków oraz amerykańskie krążowniki szos.

- Widzimy się po raz kolejny i patrzymy na wielkie zaangażowanie ludzi - tych, którzy z nami to organizują i tych, którzy tu przychodzą i nas wspierają - mówi Natalia Haleczko, ciocia Ingi. - I mamy nadzieję, że jak nie dzisiaj, to w czwartek zakończymy zbiórkę sukcesem (zbiórka trwa do 30 września - red.).

Wcześniej na imprezach organizowanych dla Ingi można było spotkać ją wraz z rodzicami. Tym razem na Jasnych Błoniach jej nie ma. Dziewczynka musi już się przygotowywać do podania leku. Ma to nastąpić w Lublinie.

- Ingi dzisiaj tutaj z nami nie będzie, musi się teraz izolować, żeby nie złapać żadnej infekcji - mówi ciocia dziewczynki. - Bo w momencie, gdy już się uda zebrać potrzebną na lek kwotę, musi mieć możliwość wyjazdu na leczenie.

Jeśli ktoś nie może dotrzeć na Jasne Błonia w niedzielę (26 września), a chce wspomóc Ingę, może to zrobić przez stronę zbiórki: www.siepomaga.pl/inga-sma

Tekst i fot. Agnieszka Spirydowicz