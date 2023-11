Kosztowny obowiązek. Stawki ponownie w górę

Holowanie pojazdów na miejski parking, ale także holowanie i zabezpieczenie statków oraz innych jednostek pływających, w przyszłym roku ma być droższe. Władze Szczecina ponownie chcą, by obowiązywały stawki maksymalne, określone przez Ministra Finansów. Konieczność odholowania pojazdów czy łodzi to obowiązek nałożony na gminy na mocy ustawy. Niestety, wszyscy do tego dopłacamy.

Na dzisiejszej sesji szczecińscy radni będą zatem podejmować dwie uchwały: w sprawie „ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024" oraz niemal identyczną - w sprawie „ustalenia na rok 2024 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu". Zgodnie z nowym cennikiem usunięcie skutera lub roweru wodnego kosztować ma 84 zł, a doba przechowywania - 30 zł. W przypadku statku o długości kadłuba do 10 m ma to być odpowiednio 190 i 84 zł, a do 20 m - 233 i 157 zł. Większe jednostki to 308 i 233 zł. Stawki mają wzrosnąć

