Niewłaściwe parkowanie w Szczecinie. Zmora nie tylko pieszych

Nieprawidłowe parkowanie to zmora zarówno pieszych, jak i innych kierowców. Pozostawione gdzie popadnie samochody blokują chodniki i ograniczają widoczność, stwarzając zagrożenie. Niestety, ze statystyk wynika, że każdego dnia ze szczecińskich ulic laweta zabiera średnio zaledwie trzy pojazdy.

– Skala niewłaściwego parkowania w Szczecinie jest bardzo duża, szczególnie w centrum czy na Starym Mieście. Dlatego też można odnieść wrażenie, że działania w zakresie usuwania pojazdów źle zaparkowanych czy też wraków są mało intensywne – uważa radna Agnieszka Kurzawa. – Sytuacja wydaje się dość dziwna, tym bardziej że miasto ma swoją własną lawetę, która kosztowała 400 tys. zł. Miała być używana w pierwszej kolejności, a prywatne firmy miały stanowić tylko rezerwę.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jednak nie zajmuje się już odholowywaniem pojazdów. Jak wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta miasta, od roku 2019 jedyną firmą, jaka zajmuje się odholowywaniem nieprawidłowo zaparkowanych samochodów jest Camaro. Podmiot ten jest wyłaniany w drodze przetargu. Zgodnie z zawartą umową oprócz własnego sprzętu firma wykorzystuje też miejską lawetę, zakupioną przed laty na potrzeby ZDiTM. Interwencji nie ma jednak zbyt wiele. W roku 2019 na miejski parking przy ul. Hangarowej odholowano zaledwie 1687 pojazdów, w 2020 mniej, bo 1333, w 2021 były to 1403 samochody, a w obecnym (do 31 października) 1353.

Cena usunięcia jednego pojazdu o masie do 3,5 t to 500 zł, ale do kasy miasta trafiają niższe kwoty. W roku 2019 było to 764 805 zł, w 2020 – 455 821 zł, w 2021 – 490 930, a w obecnym (również do końca października) 542 979 zł. ©℗

