Koniec pogłębiania przy Ostrowie Grabowskim

Postępują prace przy „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra". To obecnie kluczowa inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie. Poinformował on niedawno, że zakończono już roboty czerpalne przy Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Pogłębiarki pracują w innych miejscach. Planuje się, że wykonają swoje zadania do przełomu sierpnia i września tego roku.

- Roboty czerpalne przy Ostrowie Grabowskim zostały zakończone - informuje Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Wyczerpany urobek odłożono wewnątrz wyspy W28 (południowej) na Zalewie Szczecińskim, trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych. Prace czerpalne są prowadzone w obszarze Wielkiej Kępy - przez pogłębiarki „Małż II" i „Homar". W obszarze wyspy Radolin trwa montaż stalowego oczepu, montaż platformy obsługowej oraz prace związane z wykonaniem zasypu grodzy. Przy nabrzeżach BON, Huk i Żeglarskim umacniane są skarpy podwodne.

Na torze wodnym pracują trzy duże pogłębiarki: „Meuse River", „Scheldt River" i „Vox Amalia", a także specjalistyczny ponton „Jetsed", który

