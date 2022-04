Koniec budowy coraz bliżej. Tunel odmieni Świnoujście

REKLAMA

Komentarze

@płatny tunel 2022-04-02 13:26:02 Zgadzam się z budowaniem systemu P+R. Np bilet za miejsce na płatnym miejskim parkingu (przy wyjeździe z tunelu na Uznamie) mógłby jednocześnie pełnić rolę bezpłatnego biletu komunikacji miejskiej. Zakaz wjazdu dla pojazdów spalinowych jest b. kontrowersyjny, bo co z mieszkańcami Ś-cia i dostawcami towarów do sklepów? Tunel - z tego co się orientuję - to część drogi krajowej, a nie prywatna przeprawa, taki zakaz nie przejdzie.

Płatny tunel 2022-04-02 13:11:24 Płatne parkingi, informacja o odholowywaniu pojazdu pod terenem zabudowanym ( to znaczy że obowiązuje na terenie całego Świnoujścia) problem rozwiązań. Z opłat i grzywien jak samorządowcy będą zaradni wybudują parkingowce i ufundują darmowy transport P+R. Problem rozwiązany. Świnoujście jest w takiej sytuacji że nie musi zabiegać o liczbę turystów ale o ich jakość (zasobność). Poza tym można zrobić zakaz wjazdu pojazdów spalinowych i wpuszczać tylko elektryczne, prawo na to pozwala.

@@Piotr 2022-04-02 11:59:59 Bardzo rzeczowa wypowiedż. Zwłaszcza że gros turystów to weekendowicze albo jednodniowi. Także sprawna komunikacja miejska dla przyjezdnych koleją. Co na to miasti Świnoujście?

@Piotr 2022-04-02 11:27:05 Dokładnie o to chodzi. Przed wjazdem - na Wolinie - powinien być zorganizowany duży bezpłatny parking i przystanek komunikacji miejskiej którą turyści beda mogli sprawnie przejechać na drugą stronę. Przy wyjeździe z tunelu warto pomyśleć o drugim parkingu, ale już płatnym, żeby zachęcić część przyjezdnych do pozostawiania aut po drugiej stronie. Jezeli w porę władze Świnujscia o tym nie pomyślą to w sezonie zablokują miasto na dobre...

Troska 2022-04-02 09:31:15 ".... tunelu. Swoje obawy mają też Niemcy. " Gdy Niemcy mają "obawy" i "troski" o Polskę to znaczy iż Polacy czynią coś pożytecznego dla swej Ojczyzny! Historia tych "trosk" i "obaw" to potwierdza.