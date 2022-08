Chwile grozy przy Batalionów Chłopskich w Białogardzie. W kamienicy wybuchł gaz

Dzisiaj (czwartek, 4 sierpnia) o godz. 7:19 mieszkańców ul. Batalionów Chłopskich w Białogardzie zerwał na równe nogi potężny huk.

W jednym z mieszczących się tam domów wielorodzinnych nastąpił wybuch. Na miejsce natychmiast wysłano 4 jednostki straży pożarnej. Okazało się, że spowodował go ulatniający się z nieszczelnej instalacji łączącej butlę gazową z kuchenką propan butan. Strażacy dogasili rozprzestrzeniający się w mieszkaniu ogień, schłodzili butlę i po odłączeniu jej wynieśli na zewnątrz. Z budynku ewakuowano 9 osób.

W wyniku wybuchu poparzony został ponad 60-letni mężczyzna. Na ratunek wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego załoga po udzieleniu pierwszej pomocy przetransportowała mężczyznę do szpitala. Pozostali lokatorzy budynku nie ucierpieli, ale nie mogli od razu wrócić do swoich mieszkań. Najpierw inspektorzy nadzoru budowlanego muszą sprawdzić, czy nie została naruszona konstrukcja obiektu. Dopiero wtedy będzie wiadomo czy stara kamienica, o której mowa, wciąż nadaje się do zamieszkania. Nad ewakuowanymi opiekę rozpostarli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. ©℗

(pw)