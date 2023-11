Kolejny krok dla „Pioniera”

Bez wyburzania wstrętnych bloczków Szczecin dalej brzydki. Wszystkie bloczki out.

Teraz trzeba się zastanowić jak wykupić kultowy Free Blues Club, Pionier i ten klub to ikony Szczecina

Pieszy Pasażer

2023-11-05 09:27:28

Jak mieszkańcy alarmowali że komunikacja miejska upada to mówili że nie ma pieniędzy na takie luksusy. Na upadłe pustawe kino pieniądze się znalazły. To ile miesięcznie trzeba będzie dokładać do pustawego kina?