Klub to nie biznes. Rozmowa z prezesem Ladies Football Academy

Rozmowa z Piotrem Kaszyckim, prezesem LFA Szczecin.

Niedawno powstał klub kobiecej piłki nożnej Ladies Football Academy, czyli LFA Szczecin, którego pierwszy zespół występuje w III lidze, więc postanowiliśmy poprosić o rozmowę prezesa Piotra Kaszyckiego.

- Jaki jest cel sportowy zespołu LFA?

- Doraźne zadanie to wygrana kolejnego meczu. W poprzednim sezonie graliśmy w III lidze zachodniopomorskiej i mieliśmy już bezpieczną przewagę 5 punktów. Liga nie została zakończona, ale otrzymaliśmy możliwości awansu do II ligi, co powinno być nagrodą dla dziewczyn za tak dobrą grę w debiucie ligowym. W obecnym sezonie gramy w III lidze makroregionalnej, która po restrukturyzacji rozgrywek krajowych stała się naprawdę mocną ligą, gdzie rywalizacja o czołowe miejsca w tabeli jest zacięta, a mecze mogą się podobać. Cel sportowy osiągamy, a jest to rozwój i gra na coraz wyższym poziomie.

- Macie bardzo dobrze rozwinięte media klubowe. W jaki sposób to robicie i kto się tym zajmuje?

- Social media to w dzisiejszych czasach podstawa, nie wyobrażam sobie klubu, który nie pokazuje swojego życia

...