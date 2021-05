Ogródki znów goszczą klientów

W sobotę 15 maja znów otworzyły się dla gości ogródki gastronomiczne. Chętnych do skorzystania z ich oferty nie brakuje. Relaksowi pod chmurką sprzyja piękna pogoda.



- Jesteśmy z Berlina - mówią Sara i Daniel, którzy przysiedli w sobotę w jednej z restauracji w centrum Szczecina. - Tam gastronomia nadal jest jeszcze zamknięta. Cieszymy się, że możemy dziś skorzystać z oferty gastronomicznej tutaj.

Przypomnijmy - tego typu miejsca muszą działać w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Za dwa tygodnie restauracje będą mogły przyjmować klientów także wewnątrz lokali.

