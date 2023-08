Kiedy laptopy trafią do czwartoklasistów?

W 49 regionach kraju rozstrzygnięto już przetargi na sprzęt dla czwartoklasistów - informuje Ministerstwo Cyfryzacji, które zapewnia, że najpewniej we wrześniu większość uczniów będzie mogła skorzystać ze swojego laptopa. Jednak szczegóły całej operacji wciąż są mało znane. Do szczecińskich czwartoklasistów prawdopodobnie trafi HP ProBook 440 G9, koszalińskie 10-latki uczyć się będą na laptopach ASUS ExpertBook B1502CBA, a dzieci z powiatu pyrzyckiego i szczecineckiego na ACER TravelMateP214-54.

Choć do nowego roku szkolnego pozostało niespełna dwa tygodnie, szczegółów nie znają samorządy, jako organy prowadzące szkoły. Laptopy mają trafić prosto do placówek oświatowych, a do ich odbioru upoważniony zostanie dyrektor.

W poniedziałek 21 sierpnia odbyło się spotkanie online z przedstawicielami resortu cyfryzacji, w którym uczestniczyła między innymi dyrektorka szczecińskiego wydziału oświaty Iwona Potrykus.

- Sprzętu jeszcze nie ma, wiemy tylko tyle, że cały czas trwa proces legislacji - przekazuje Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta w Szczecinie. - Na podstawie danych z

...