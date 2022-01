Karma na kartę społecznego opiekuna. Tylko kotom (nie) w smak?

Kk

2022-01-11 13:47:11

Kiedyś koty jadły co dostaky od mieszkańców podwórek i nie wybrzydzaly a teraz to już jakieś francuskie się zrobiły niech łapią myszy i kiedyś dawały sobie radę a teraz to dokarmianie i to karma. Co znajdzie zje i przetrwa najsilniejszy gatunek a reszta zginie jak to w naturze bywa