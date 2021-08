Jest rów na wodę i obietnice. „Jak będą pieniądze, remont drogi ruszy”

Mieszkańcy Płonna, gmina Barlinek, chcą kontynuacji budowy drogi przez ich miejscowość. Pierwszy etap zakończył się w 2018 roku i na tym prace zakończono.

Mimo że droga jest drogą powiatową, do pierwszego etapu jej remontu musiała dołożyć pieniądze gmina Barlinek. Na ten cel przeznaczyła około 700 tys. zł. Inaczej nowa droga pewnie by nie powstała. Powiat tłumaczył się brakiem pieniędzy. W pierwszym etapie prac wyremontowano odcinek od skrzyżowania z drogą Barlinek - Pełczyce, do krzyża przy wjeździe do Płonna. Kosztowało to ok. 1 mln 370 tys. zł. I na tym prace zakończono.

Co pewien czas mieszkańcy Płonna pytają o dalszy ciąg budowy. Słyszą, że jak będą pieniądze, remont drogi ruszy. A po opadach deszczu przejechanie przez Płonno samochodem graniczy z cudem. Deszczówka zalewa nie tylko niżej położone fragmenty drogi, ale też sąsiadujące z nią posesje. W tym miejscu warto dodać, że właściciel drogi wykopał w jej pobliżu głęboki rów, aby w nim zbierał się nadmiar wody. Jest to o tyle niebezpieczne, że w sąsiedztwie rowu mieszkają osoby, które mają małe dzieci. A tym trudno

