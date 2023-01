Jeden z najlepszych w Polsce kempingów trafi na przetarg. Dzierżawa za pół miliona

Znana jest już minimalna kwota, jakiej kołobrzeski samorząd oczekuje za dzierżawę terenu przy ul. 4 Dywizji Piechoty. Mowa o 3,5-hektarowej działce, na której przez ostatnie 27 lat Janusz Lubiński prowadził ceniony w całej Europie Camping Baltic.

Przedsiębiorca w ubiegłym roku zwrócił się do radnych o zgodę na przedłużenie o kolejne lata w trybie bezprzetargowym wygasającej z końcem ubiegłego roku umowy. Ci na to nie przystali. Argumentowali to pojawieniem się drugiego podmiotu, który także jest zainteresowany prowadzeniem w kurorcie tego rodzaju biznesu.

Janusz Lubiński płacił do tej pory miastu blisko 72 tys. zł netto rocznie. Poza tym systematycznie inwestował w kempingową infrastrukturę. Pod koniec ubiegłego roku wpłynęła jednak do miasta oferta przejęcia dzierżawy przez przedsiębiorcę z Ustronia Morskiego. Zaoferował on 250 tys. zł rocznie. Lubiński deklaruje obecnie, że gotów

