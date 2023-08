Jak (dobrze) zbudować park. Największa zielona inwestycja Szczecina 2023

W piątek (18 sierpnia) rozpoczęła się procedura odbioru. Na wrzesień zaplanowano festyn otwarcia. Jednak ostatnim akordem pierwszego z etapów budowania parku „Psie Pole" będą nasadzenia drzew - kolejnych, ponad 150 - które nastąpią dopiero przy bardziej sprzyjającej aurze, czyli jesienią.

Prace budowlane zostały zakończone. To oznacza, że spełnia się marzenie wielu mieszkańców os. Zawadzkiego-Klonowica: na miejscu dawnego ugoru, tzw. psiego pola - czyli 2,5-hektarowej działce między ulicami: Marlicza, Zawadzkiego i Szafera - powstał park. Wprawdzie jeszcze bez przewidzianej w docelowym projekcie zagospodarowania tężni solankowej o formie wielkiej zadaszonej altany, ale już z licznymi nasadzeniami zieleni oraz niemałą pulą innych atrakcji dla małych i dużych.

Do dyspozycji najmłodszych jest plac zabaw m.in. z huśtawkami, karuzelą, tzw. podniebną deskorolką i linarium. Dla nieco starszych - tor dla kołowców, w tym rolkarzy. W nawiązaniu do dawnego przeznaczenia terenu obecnego parku - wybieg dla psów: ogrodzony, m.in. kładkami do ćwiczeń i urządzeniem do slalomu, a też z piesuarami.

