Zawalczą o park Żeromskiego

O rewitalizację parku im. Stefana Żeromskiego upominają się szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Na konferencji prasowej pokazali wizualizacje jak - ich zdaniem - powinno wyglądać to miejsce.

Radni PiS podkreślają, że park położony w centrum miasta powinien być jego wizytówką.

- To powinien być nasz mały Central Park w Szczecinie - mówił Robert Stankiewicz, miejski radny PiS. - Należy go zagospodarować z estetyczną wyobraźnią i z dużym polotem. Nie może tu być minimalizmu i przeciągania tego w czasie. To powinna być inwestycja kompleksowa, przeprowadzona w ciągu roku: z projektem, z dokumentacją techniczną, z pozwoleniem na budowę. Myślę, że nasz patron życzyłby sobie, żeby to miejsce wyglądało tak, jak zostało przez nas przedstawione: stylowe ławeczki, pergola, oświetlenie, wiaty chroniące prze deszczem… Tak powinno to wyglądać, a nie ten chaos i partyzantka, która jest w tej

