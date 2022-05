Jak czytają szczecinianie?

Od lat mówi się, że stan czytelnictwa w Polsce jest krytyczny - ludzie czytają mniej bądź nie czytają wcale. Pomijając powody tego stanu rzeczy, istotne wydają się dzisiaj działania, które będą skutecznie aktywizować i zachęcać - zwłaszcza młodzież - do częstszego sięgania po literaturę. Rozpoczynający się Tydzień Bibliotek, ogólnopolska inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, może stać się okazją do tego typu działań. Oferta szczecińskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej wydaje się naprawdę interesująca. To już XIX edycja wydarzenia, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Biblioteka - świat w jednym miejscu".

- Książka to drzwi do Universum. Sięgając po książkę, otwieramy wiele różnych drzwi, które prowadzą do odległych miejsc, tych realnych, ale i fantastycznych. Można przemierzać Kosmos, najdalsze zakątki naszej planety, wędrować w czasie i przestrzeni. Można zdobywać wiedzę. Książki, które są dostępne w jednym miejscu, w jednej bibliotece dają tak wiele możliwości - mówi Anna Rutkowska, kierownik Działu Promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.

Z danych

...