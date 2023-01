Inwestycje na zachodniopomorskich drogach krajowych. Co zrobiono w 2022 roku

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował ubiegły rok. Na Pomorzu Zachodnim oddano do ruchu przebudowany węzeł drogowy Szczecin Kijewo, rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Troszyn, obwodnic Gryfina i Szczecinka oraz odcinka DK11 do ronda Janiska w Kołobrzegu. To łącznie ponad 44 km nowych dróg. Był to również rok podpisywania umów na realizację inwestycji. Najważniejsze z nich to dwie umowy dla S6 od Koszalina do Słupska o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych. W efekcie tych działań na koniec roku w realizacji jest 153,4 km dróg o łącznej wartości 7 miliardów złotych. Istotne były też umowy dotyczące przygotowania inwestycji: dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina i drogi ekspresowej S10 Stargard - Piła.

Węzeł Szczecin Kijewo w pełni przebudowany

- W roku 2022 zakończyliśmy przebudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo, łączącego autostradę A6 z drogą krajową nr 10 - przypomina Anna Szymańska z GDDKiA, oddział Szczecin. - Pod koniec czerwca, jeszcze przed wakacjami, kierowcy mogli skorzystać ze wszystkich relacji i jezdni bez

...