Znamy laureatów. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” po raz ósmy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz ósmy nagrodził organizacje pozarządowe, edukatorów, instytucje i samorządy zaangażowane w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Znamy 10 laureatów tegorocznych „Zachodniopomorskich Magnolii EFS”.

Konkurs ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektów społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych funduszy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwiając pracownikom podnoszenie kwalifikacji. Wspierane są też osoby z niepełnosprawnością. Dzięki dotacjom powstają nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, a szkoły zyskują nowoczesny sprzęt. EFS pomaga też przechodzić młodym ludziom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz rozwijać szkolnictwo zawodowe. Wspierane jest też zdrowie mieszkańców. W ramach projektów badań przesiewowych wykonano już m.in. 34 000 badań mammograficznych. Ze środków tych zakupiono również nowy sprzęt do badań, w tym dwa mammobusy, które docierają do najdalszych zakątków Pomorza Zachodniego.

Inwestycja w człowieka

Finałowa gala podsumowująca konkurs odbyła się w poniedziałek (21 bm.) w sali Opery na Zamku w Szczecinie.

– Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w człowieka – powiedziała senator Magdalena Kochan. – Wszystko, co robimy: drogi, oczyszczalnie ścieków, nowoczesne budowle i pociągi mają służyć ludziom. Miękkie projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego budują to, co jest bezcenne – kapitał społeczny. Dziękuję, że zmieniacie nasze Zachodniopomorskie na lepsze, serdeczniejsze, uśmiechnięte i życzliwe dla siebie nawzajem.

Zarząd Województwa na uroczystości reprezentowała Anna Bańkowska.

– Inwestujemy w ludzi, w naszych mieszkańców – podkreśliła. – Dzięki państwa aktywności możemy wspierać te wszystkie działania. Postawiliście wysoko poprzeczkę. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego możemy kształcić młodych ludzi, ale też inwestujemy w osoby niepełnosprawne, powstają nowe Zakłady Aktywności Zawodowej, miejsca w żłobkach i przedszkolach.

Nagrody dla organizacji, edukatorów, instytucji

Uczestnikom konkursu dziękował Andrzej Przewoda, dyrektor WUP w Szczecinie.

– Podczas dzisiejszej gali chcemy uhonorować państwa działania – mówił A. Przewoda. – To nie zawsze są projekty, które mają zewnętrzny, imponujący wymiar, nie idzie za nimi wielka infrastruktura, ale za to mają niezwykle ważne przeznaczenie. Pomagają drugiemu człowiekowi.

Do udziału w tegorocznej edycji nadesłano 68 zgłoszeń, z których wytypowano 30 nominacji. I właśnie z tej grupy wyłoniono 10 tegorocznych laureatów.

Tegorocznymi zdobywcami „Magnolii” są: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami sieci SZOWES, Karol Lament, Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., Kinga Karbowska, Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Piekarnia Kaliszczak S.C., Gmina Karlino, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. oraz Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie.

(K)