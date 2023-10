IKEA zwalnia co piątego pracownika

Pracownicy goleniowskiego zakładu IKEA Industry z niepokojem patrzą na listonoszy. Pod koniec września dyrekcja firmy ogłosiła zamiar zwolnienia 130 osób, co piątego pracownika firmy. Wypowiedzenia dotrą do wytypowanych osób pocztą do końca miesiąca.

IKEA Industry wypłaci zwalnianym pracownikom przewidziane prawem pracy odprawy, deklaruje też pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Oficjalnie podanym powodem zwolnień grupowych jest spadek zamówień na meble produkowane w Goleniowie. Zakład dostosowuje obecnie poziom zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb. Już wcześniej zrezygnowano z pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej oraz wstrzymano rekrutację nowych pracowników. To jednak nie rozwiązało problemu, zwolnienia okazały się niezbędne.

IKEA Industry jest częścią koncernu IKEA, największego producenta mebli na świecie. W szesnastu polskich fabrykach IKEA Industry jest zatrudnionych około 9 tysięcy osób, z tego 780 w Goleniowie.

Zwalniani nie powinni mieć większego problemu ze znalezieniem pracy. W Goleniowie bezrobocie jest niskie, funkcjonuje tu Goleniowski Park

